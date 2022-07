Tabacci salva ancora Di Maio, Ipf alle elezioni con il simbolo di Centro Democratico: così il ministro evita l’incubo delle firme (Di sabato 30 luglio 2022) Sarà il sottosegretario Bruno Tabacci a permettere a Luigi Di Maio e al suo movimento Insieme per futuro di correre alle prossime elezioni Politiche del 25 settembre. Dallo staff del ministro degli Esteri assicurano che non si tratterà di un mero accordo elettorale quello assieme a Centro Democratico, ma «dell’evoluzione di Insieme per il futuro». Il partito di Tabacci aveva già permesso ai parlamentari scissionisti del M5s di poter formare i propri gruppi alla Camera e al Senato, così come aveva fatto lo stesso Tabacci con i Radicali di Emma Bonino, quando le aveva concesso il simbolo per i gruppi parlamentari della nascente +Europa, con una fusione a freddo finita malissimo. Già presidente della ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Sarà il sottosegretario Brunoa permettere a Luigi Die al suo movimento Insieme per futuro di correreprossimePolitiche del 25 settembre. Dallo staff deldegli Esteri assicurano che non si tratterà di un mero accordo elettorale quello assieme a, ma «dell’evoluzione di Insieme per il futuro». Il partito diaveva già permesso ai parlamentari scissionisti del M5s di poter formare i propri gruppi alla Camera e al Senato,come aveva fatto lo stessocon i Radicali di Emma Bonino, quando le aveva concesso ilper i gruppi parlamentari della nascente +Europa, con una fusione a freddo finita malissimo. Già presidente della ...

