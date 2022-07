Sydney Sweeney parla della "mancanza di lealtà" a Hollywood: "Vogliono che pugnali la gente alle spalle" (Di sabato 30 luglio 2022) Sydney Sweeney è recentemente tornata a parlare del mondo dell'intrattenimento, della mancanza di lealtà che domina Hollywood e del fatto che tutti 'Vogliono che pugnali la gente alle spalle'. Sydney Sweeney ha rivelato che a Hollywood c'è una profonda mancanza di "lealtà": l'attrice, che è stata recentemente nominata per due Emmy per le sue interpretazioni in Euphoria e The White Lotus, ha parlato di alcuni aspetti del mondo dell'intrattenimento che vorrebbe cambiare. "Hollywood è costruito per cercare di farti pugnalare alle spalle le ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 luglio 2022)è recentemente tornata are del mondo dell'intrattenimento,diche dominae del fatto che tutti 'chelasp'.ha rivelato che ac'è una profondadi "": l'attrice, che è stata recentemente nominata per due Emmy per le sue interpretazioni in Euphoria e The White Lotus, hato di alcuni aspetti del mondo dell'intrattenimento che vorrebbe cambiare. "è costruito per cercare di farti pugnalaresple ...

chattafk : @stellawinxfk mi è appena venuta in mente anche sydney sweeney da poter usare?? - pedropascalss : @stoopidcheerio il bagaglio artistico culturale di quel film non è indifferente considerando anche sydney sweeney - maracamino2 : RT @RollingStoneita: Puoi pure essere una star di ‘Euphoria’, e non riuscire comunque ad arrivare a fine mese. Le dichiarazioni di Sydney S… - hereitshilary : A capodanno stavo parlando con i miei amici ed è venuto fuori l'argomento: attrici belle. Due dei 3 etero presenti… - pr0zacpiu : Sydney Sweeney indossa magliette del cazzo che costano più dell’appartamento dove sono in affitto. Ma evitasse di r… -