Supplenze da GPS | come effettuare le 150 preferenze Le risposte alle vostre domande | scopri come fare istanza VIDEO

(Di sabato 30 luglio 2022) Dal 2 al 16 agosto sarà possibile inviare la domanda in merito. Sia per quel che riguarda le nomine da GPS 1 fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS al 31 agosto e 30 giugno lepotranno essere presentate tra il 2 agosto (h. 9:00) ed il 16 agosto (h. 14:00) su Istanze on-line. L'articoloda GPS,le 150. Le

ProDocente : Supplenze e Gps 2022: ecco la CIRCOLARE del ministero dell’Istruzione, c’è qualche novità – PDF - ProDocente : Supplenze e Gps 2022: che differenza c’è tra preferenza sintetica e preferenza puntuale? - ProDocente : Supplenze 2022/2023 da Gae e Gps, domande dal 2 al 16 agosto. SCARICA LA CIRCOLARE [PDF] - ProDocente : Supplenze da GPS, ecco le risposte alle vostre domande: scopri come fare istanza [VIDEO] - ProDocente : GPS 2022, supplenze: è confermato il numero di 150 preferenze? Cosa si intende con ‘preferenza’? [VIDEO] -

... come posso fare ( 22:47 ) Nella bozzaho letto che è possibile rinunciare da GAE è scegliere. È esatto Sono in GaE infanzia einfanzia I fascia. Ci sono sanzioni se dovessi ......è assicurata risposta individuale) È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e...Graduatorie Provinciali per le Supplenze, gli Uffici Scolastici Provinciali stanno finalmente iniziando a pubblicare gli avvisi riguardanti la pubblicazione delle nuove GPS. Gli aspiranti che ...Dal 2 al 16 agosto sarà possibile inviare la domanda in merito alle supplenze. Sia per quel che riguarda le nomine da GPS 1 fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS al 31 agosto e 30 giugno le ...