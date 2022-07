Supplenze ATA, per la nomina è possibile la delega. Nessuna conseguenza per rinuncia o mancata presa di servizio (Di sabato 30 luglio 2022) Pubblicata la circolare annuale per il conferimento delle Supplenze nell'anno scolastico 2022/23. Per il personale ATA Nessuna novità importante, in sostanza la circolare ricalca quanto contenuto nella circolare 2021/22, mentre valgono le ormai vecchie regole previste dal DM 430/2000. Cosa succede se un aspirante non può presentarsi alla nomina, o rinuncia alla supplenza, ovvero non si presenta alla presa di servizio? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 luglio 2022) Pubblicata la circolare annuale per il conferimento dellenell'anno scolastico 2022/23. Per il personale ATAnovità importante, in sostanza la circolare ricalca quanto contenuto nella circolare 2021/22, mentre valgono le ormai vecchie regole previste dal DM 430/2000. Cosa succede se un aspirante non può presentarsi alla, oalla supplenza, ovvero non si presenta alladi? L'articolo .

