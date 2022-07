Supplenze ATA, non si può più accettare altro incarico al 31 agosto o 30 giugno se già si lavora. Novità circolare. “Ennesimo schiaffo a noi precari” (Di sabato 30 luglio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato ieri la circolare 28597. Nella nota le indicazioni per il conferimento delle Supplenze nell'anno scolastico 2022/23. Per il personale ATA si ripetono sostanzialmente le regole già previste ma con una Novità importante sull'accettazione delle Supplenze annuali e al termine delle attività didattiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 luglio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato ieri la28597. Nella nota le indicazioni per il conferimento dellenell'anno scolastico 2022/23. Per il personale ATA si ripetono sostanzialmente le regole già previste ma con unaimportante sull'accettazione delleannuali e al termine delle attività didattiche. L'articolo .

