Superlega | Tuttosport | “Nuovo progetto con due gironi e promozioni”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 luglio 2022) Ildellacalcistica non è stato abbandonato del tutto, anzi sarebbe in cantiere un. Secondo quanto riportato da ‘‘, la nuova idea consisterebbe nella creazione di una vera e propria Lega Europea strutturata con duee play-off, ma anche cone retrocessioni. In questo modo, oltre a garantire sfide sempre di altissimo livello, resterebbe intatta l’importanza dei campionati nazionali tra i requisiti fondamentali per la qualificazione alla nuova competizione europea internazionale. Questa idea potrebbe iniziare a prendere corpo nel caso in cui la Corte Europea non si pronunciasse a favore dell’Uefa nel giudizio che dovrebbe terminare nel 2023. SportFace.