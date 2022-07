Superbike, Alvaro Bautista fa sua gara-1 del GP della Repubblica Ceca e allunga in classifica generale (Di sabato 30 luglio 2022) Alvaro Bautista (Ducati) si è aggiudicato gara-1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesto appuntamento del Mondiale Superbike 2022. Sul tracciato di Most lo spagnolo ha messo in scena un vero e proprio “crescendo”, cambiando marcia nel momento dell’arrivo di qualche goccia di pioggia e non lasciando scampo ai rivali. Un risultato storico per la scuderia di Borgo Panigale, che centra il millesimo podio nella categoria, conquistati con 52 piloti differenti. Alle sue spalle il campione del mondo in carica, il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) con un distacco di 2.1 secondi, quindi completa il podio il britannico Scott Redding (BMW) a 2.6. Quarto il nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) a 2.7, quindi è quinto il nostro Axel Bassani (Ducati) a 7.9, davanti ad Andrea ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)(Ducati) si è aggiudicato-1 del Gran Premio, sesto appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato di Most lo spagnolo ha messo in scena un vero e proprio “crescendo”, cambiando marcia nel momento dell’arrivo di qualche goccia di pioggia e non lasciando scampo ai rivali. Un risultato storico per la scuderia di Borgo Panigale, che centra il millesimo podio nella categoria, conquistati con 52 piloti differenti. Alle sue spalle il campione del mondo in carica, il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) con un distacco di 2.1 secondi, quindi completa il podio il britannico Scott Redding (BMW) a 2.6. Quarto il nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) a 2.7, quindi è quinto il nostro Axel Bassani (Ducati) a 7.9, davanti ad Andrea ...

