Sul lago d'Iseo il film di Netflix con Charlize Theron: strade chiuse, ecco dove e quando (Di sabato 30 luglio 2022) lago d'Iseo. Chi pensava di vedere le dive del cinema potrebbe rimanere deluso. È attesa una troupe di circa 250 persone fino al 10 agosto sul lago d'Iseo per le riprese di Devon House, sequel di The Old Guard 2, film prodotto da Netflix con Charlize Theron, Luca Marinelli e Uma Thurman. Tantissime persone, ma a mancare potrebbero essere proprio loro. Le scene girate sulla sponda bergamasca (e anche bresciana) dovrebbero essere infatti interpretate solo da stunt-man visto che si tratta di un film d'azione e, per quanto riguarda le riprese sul lago, in particolare di inseguimenti in auto sulla litoranea. Dall'orrido di Castro al Bogn di Solto Collina passando anche dalla galleria del Corno tra Predore e Tavernola, Sono ...

