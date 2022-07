Stati Uniti, la Camera approva disegno di legge che vieta la vendita di fucili semiautomatici. La lobby delle armi: “Attacco contro la libertà” (Di sabato 30 luglio 2022) Con 217 voti a favore, la Camera americana- a maggioranza democratica- ha approvato un disegno di legge per vietare la vendita, la produzione e il trasferimento di armi semiautomatiche. Il Congresso aveva imposto restrizioni alla produzione e alla vendita di armi d’assalto nel 1994, ma la legislazione -scaduta nel 2004- non era mai stata rinnovata. Facili da usare e personalizzabili in base all’ “esigenza del momento”, i fucili semiautomatici sembrano essere l’arma preferita dai giovani mass shooter americani, come si è visto nelle stragi che si sono consumate nelle ultime settimane. La speaker della Camera, Nancy Pelosi ha definito la misura, un “passo cruciale nella lotta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Con 217 voti a favore, laamericana- a maggioranza democratica- hato undiperre la, la produzione e il trasferimento disemiautomatiche. Il Congresso aveva imposto restrizioni alla produzione e alladid’assalto nel 1994, ma la legislazione -scaduta nel 2004- non era mai stata rinnovata. Facili da usare e personalizzabili in base all’ “esigenza del momento”, isembrano essere l’arma preferita dai giovani mass shooter americani, come si è visto nelle stragi che si sono consumate nelle ultime settimane. La speaker della, Nancy Pelosi ha definito la misura, un “passo cruciale nella lotta ...

