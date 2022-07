Sondaggi politici: Pd e Fratelli d’Italia pari, ma il centrodestra stravince sul centrosinistra (Di sabato 30 luglio 2022) I Sondaggi politici di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera danno una situazione in cui il Partito Democratico e Fratelli d’Italia hanno la stessa percentuale di intenzioni di voto. Ma il centrodestra nel complesso domina la sfida delle coalizioni. Che sarà decisiva nell’attribuzione della vittoria con il Rosatellum. Intanto la fiducia in Mario Draghi come presidente del Consiglio raggiunge una percentuale di 62, il picco da aprile. E le valutazioni positive prevalgono tra tutti gli elettorati, anche se con valori molto diversi. Si va dal 92 dei dem, al 53 degli elettori M5s, passando dal 77 degli elettori di Forza Italia, al 61 di quelli della Lega. Anche tra le file di Fratelli d’Italia si registra un indice positivo (54) mentre tra gli ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Idi Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera danno una situazione in cui il Partito Democratico ehanno la stessa percentuale di intenzioni di voto. Ma ilnel complesso domina la sfida delle coalizioni. Che sarà decisiva nell’attribuzione della vittoria con il Rosatellum. Intanto la fiducia in Mario Draghi come presidente del Consiglio raggiunge una percentuale di 62, il picco da aprile. E le valutazioni positive prevalgono tra tutti gli elettorati, anche se con valori molto diversi. Si va dal 92 dei dem, al 53 degli elettori M5s, passando dal 77 degli elettori di Forza Italia, al 61 di quelli della Lega. Anche tra le file disi registra un indice positivo (54) mentre tra gli ...

