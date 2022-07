Softball | Italia terza agli Europei 2022! Nuovamente battuta la Repubblica Ceca nella finale per il podio

(Di sabato 30 luglio 2022) L’conclude al terzo posto glidi2022 in Spagna, a Sant Boi e più in generalezona di Barcellona. Le azzurre guidate da Federico Pizzolini sconfiggono per 4-2 la, che era già stata ampiamentenel girone eliminatorio. Il percorso, dunque, termina con due sconfitte, quelle decisive con Gran Bretagna e Olanda, a fronte di otto vittorie complessive con quello che è un gruppo nuovo a metà. Si parte subito con un paio di prove di forza delle ceche, che sfrutta un primo inning difficile di Lacatena con Slaba che manda a segno Kavanova e poi con il singolo di Peckova che vale lo 0-2 di Klimpova. Le azzurre, però, reagiscono piuttosto prontamente e giàparte bassa del primo inning arriva il fuoricampo ...

La finalina tra Italia e Repubblica Ceca si disputerà domani, sabato 30 luglio, alle ore 15:00. SANT BOI – Due potenti grandi slam di Elisa Cecchetti e Mc Kenzie Barbara regalano all'Italia una netta affermazione contro la Spagna (10-1 al 6°) nell'ultima partita del girone finale ...