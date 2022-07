Softball, Europei élite femminili 2022: trionfo Olanda, Regno Unito annichilito in finale (Di sabato 30 luglio 2022) La finale degli Europei élite femminili 2022 è un assolo dell’Olanda: la formazione del ct Ferenc Jongejan, infatti, si impone con un netto 7-0 contro il Regno Unito e vince la medaglia d’oro laureandosi campionessa continentale. Dopo un avvio equilibrato e senza punti per i primi due inning, l’Olanda rompe l’equilibrio nel terzo parziale e lo fa in maniera prepotente realizzando tre punti con Charles e Vonk (a segno nello stesso istante grazie alla lunga battuta di Oosting), e Van Aalst. Nei successivi due inning, l’Olanda allunga con un punto per ciascuno, per poi aggiungere altri due punti nel settimo e ultimo inning con Beers e ancora con Vonk. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Ladegliè un assolo dell’: la formazione del ct Ferenc Jongejan, infatti, si impone con un netto 7-0 contro ile vince la medaglia d’oro laureandosi campionessa continentale. Dopo un avvio equilibrato e senza punti per i primi due inning, l’rompe l’equilibrio nel terzo parziale e lo fa in maniera prepotente realizzando tre punti con Charles e Vonk (a segno nello stesso istante grazie alla lunga battuta di Oosting), e Van Aalst. Nei successivi due inning, l’allunga con un punto per ciascuno, per poi aggiungere altri due punti nel settimo e ultimo inning con Beers e ancora con Vonk. SportFace.

