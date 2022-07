Softball, Europei élite femminili 2022: Italia batte Repubblica Ceca e vince il bronzo; arriva il pass per Mondiali 2023 (Di sabato 30 luglio 2022) L’Italia del Softball femminile è ancora sul podio d’Europa, avendo vinto la medaglia di bronzo nell’edizione 2022 della rassegna continentale femminile che si sta concludendo in Catalogna. La selezione del ct Federico Pizzolini batte 4-2 la Repubblica Ceca e sale sul gradino più basso del podio. Superata alla grande, quindi, la delusione per aver mancato l’accesso alla finale per l’oro, che non ha permesso alle azzurre di confermarsi campionesse d’Europa dopo il successo nella scorsa edizione. In più, questa vittoria permette all’Italia di strappare il pass per la qualificazione diretta alla fase finale dei Mondiali del 2023. LA PARTITA – L’avvio di sfida è scoppiettante: le ceche partono fortissimo ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) L’delfemminile è ancora sul podio d’Europa, avendo vinto la medaglia dinell’edizionedella rassegna continentale femminile che si sta concludendo in Catalogna. La selezione del ct Federico Pizzolini4-2 lae sale sul gradino più basso del podio. Superata alla grande, quindi, la delusione per aver mancato l’accesso alla finale per l’oro, che non ha permesso alle azzurre di confermarsi campionesse d’Europa dopo il successo nella scorsa edizione. In più, questa vittoria permette all’di strappare ilper la qualificazione diretta alla fase finale deidel. LA PARTITA – L’avvio di sfida è scoppiettante: le ceche partono fortissimo ...

sportface2016 : #Softball, Europei élite femminili 2022: l'#Italia batte la #RepubblicaCeca e vince la medaglia di bronzo; arriva a… - zazoomblog : Softball Italia-Repubblica Ceca in tv oggi: canale orario e diretta streaming finale bronzo Europei élite femminili… - newsfresche : RT @OA_Sport: Softball, Europei 2022: definiti verdetti e finali in Spagna - zazoomblog : Softball Europei 2022: la finale sarà Gran Bretagna-Olanda Italia-Repubblica Ceca per il terzo posto - #Softball… - Humana83 : RT @sportface2016: #Softball, le azzurre travolgono la #Spagna 10-1. Sabato la finale per il bronzo #europeansoftball2022 -