Sky – Napoli grande ottimismo per Kepa, i dettagli (Di sabato 30 luglio 2022) Il Napoli vuole Kepa per la porta. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky la società azzurra sta cercando l’accordo col Chelsea. “Il Napoli lavora con il Chelsea per chiudere il prestito di Kepa Arrizabalaga. I contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine. Napoli e Chelsea hanno raggiunto una base d’intesa per il pagamento dello stipendio dell’ex Athletic Club. Il club inglese dovrebbe pagare tre quarti dello stipendio del portiere spagnolo” lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Secondo quanto fa sapere l’esperto di calciomercato di Sky, Kepa al Napoli è un affare possibile. C’è grande ottimismo ma il club di Aurelio De Laurentiis ed il Chelsea devono trovare l’accordo, con il club inglese che ... Leggi su napolipiu (Di sabato 30 luglio 2022) Ilvuoleper la porta. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky la società azzurra sta cercando l’accordo col Chelsea. “Illavora con il Chelsea per chiudere il prestito diArrizabalaga. I contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine.e Chelsea hanno raggiunto una base d’intesa per il pagamento dello stipendio dell’ex Athletic Club. Il club inglese dovrebbe pagare tre quarti dello stipendio del portiere spagnolo” lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Secondo quanto fa sapere l’esperto di calciomercato di Sky,alè un affare possibile. C’èma il club di Aurelio De Laurentiis ed il Chelsea devono trovare l’accordo, con il club inglese che ...

