Sky – Kepa al Napoli: il Chelsea paga l’ingaggio, affare si può chiudere (Di sabato 30 luglio 2022) Napoli e Chelsea portano avanti la trattativa per Kepa. Il club Inglese è disponibile a pagare gran parte del suo ingaggio. Una condizione fondamentale per vedere il giocatore in maglia azzurra, anche perché guadagna circa 8 milioni di euro, un ingaggio impossibile da affrontare per il club partenopeo. Secondo le ultime novità di Sky il Chelsea ed il Napoli stanno perfezionando il trasferimento di Kepa in Italia, con la società Inglese disposta a pagare il 70% dell’ingaggio del portiere spagnolo. Inoltre si discute sui 3 milioni di euro che il Chelsea chiede per il prestito del calciatore. Bonus che scattano a seconda degli obiettivi raggiunti dalla formazione di Luciano Spalletti durante il campionato. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 30 luglio 2022)portano avanti la trattativa per. Il club Inglese è disponibile are gran parte del suo ingaggio. Una condizione fondamentale per vedere il giocatore in maglia azzurra, anche perché guadagna circa 8 milioni di euro, un ingaggio impossibile da affrontare per il club partenopeo. Secondo le ultime novità di Sky iled ilstanno perfezionando il trasferimento diin Italia, con la società Inglese disposta are il 70% deldel portiere spagnolo. Inoltre si discute sui 3 milioni di euro che ilchiede per il prestito del calciatore. Bonus che scattano a seconda degli obiettivi raggiunti dalla formazione di Luciano Spalletti durante il campionato. ...

