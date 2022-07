Siviglia, tentativo per Kehrer del Psg: individuato per il dopo Koundé (Di sabato 30 luglio 2022) Con la cessione di Koundé il Siviglia ha sbloccato anche il mercato in entrata. All'ultima curva il Barça ha superato il Chelsea... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Con la cessione diilha sbloccato anche il mercato in entrata. All'ultima curva il Barça ha superato il Chelsea...

cmdotcom : #Calciomercato #Siviglia, tentativo per #Kehrer del #Psg: individuato per il dopo #Koundé - sportli26181512 : Siviglia, tentativo per Kehrer del Psg: individuato per il dopo Koundé: Con la cessione di Koundé il Siviglia ha sb… - frabia17 : RT @22jctraveler: @bergomifabio Esatto nessuna altra società lo ha cercato a parte un flebile tentativo del Siviglia con una proposta di 3M… -