Sirene dalla Premier League | lo United ha incontrato gli agenti dell’azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 30 luglio 2022) Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli da ormai quattro stagioni. Nel 2018 fu prelevato dal Betis Siviglia all’età di 22 anni, per 30 milioni di euro (costo della clausola rescissoria). Il contratto del centrocampista azzurro classe ’96 scade il 30 giugno 2023, e non sembrano esserci margini per un rinnovo con il Napoli. Il calciatore spagnolo è indubbiamente una grandissima opportunità per qualsiasi grande squadra, tra queste c’è il Manchester. Spain’s midfielder Fabian Ruiz controls the ball during the UEFA NationsA, day 5, group 4, football match Switzerland against Spain at St. Jakob-Park stadium in Basel, on November 14, 2020. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images) C’è stato infatti un summit tra glidi Fabian Ruiz e i Red Devils. A ...