Sir Alex Ferguson pronto il ritorno al Manchester United: la notizia! (Di sabato 30 luglio 2022) Avrebbe del clamoroso la notizia riportata dal Daily Mail, Sir Alex Ferguson sarebbe pronto a tornare nel club in cui ha passato quasi 27 anni, il Manchester United. Non come allenatore ma come consulente e membro di peso del board. Richard Arnold, AD dello United, vorrebbe creare un team, composto da Sir Alex e altre leggende del club, in grado di gestire situazione complicate grazie alla loro esperienza con i Red Devils. Ferguson Manchester United L’allenatore scozzese ha comunicato il suo ritiro l’8 maggio del 2013, per poi lasciare al termine della stagione, nella storica sfida con il West Bromwich, in cui un giovanissimo Lukaku siglò una tripletta che contribuì al folle 5-5 finale. Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Avrebbe del clamoroso la notizia riportata dal Daily Mail, Sirsarebbea tornare nel club in cui ha passato quasi 27 anni, il. Non come allenatore ma come consulente e membro di peso del board. Richard Arnold, AD dello, vorrebbe creare un team, composto da Sire altre leggende del club, in grado di gestire situazione complicate grazie alla loro esperienza con i Red Devils.L’allenatore scozzese ha comunicato il suo ritiro l’8 maggio del 2013, per poi lasciare al termine della stagione, nella storica sfida con il West Bromwich, in cui un giovanissimo Lukaku siglò una tripletta che contribuì al folle 5-5 finale.

sportli26181512 : Manchester United, clamoroso: ritorna Sir Alex Ferguson: Il Daily Mail lancia la bomba. Il Manchester United sarebb… - JackMaretti96 : RT @sportli26181512: Sir Alex Ferguson pronto a tornare allo United, per lui pronto un ruolo da consulente: Clamorose indiscrezioni dall'In… - sportli26181512 : Sir Alex Ferguson pronto a tornare allo United, per lui pronto un ruolo da consulente: Clamorose indiscrezioni dall… - milansette : Sir Alex Ferguson pronto a tornare allo United, per lui pronto un ruolo da consulente #acmilan #rossoneri - ferrantelli94 : RT @Erfaina1988: Sir Alex #Ferguson che potrebbe avere, in futuro, un ruolo di maggior importanza nel #ManUtd, ha parlato a lungo in questi… -