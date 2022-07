Sinner-Alcaraz, Finale ATP Umago 2022: orario d’inizio, programma, tv, streaming (Di sabato 30 luglio 2022) Domani, domenica 31 luglio alle ore 20.00, andrà in scena l’atteso scontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valido per la Finale dell’ATP250 di Umago. Pronostici rispettati nelle semifinali in cui i due tennisti, prime due teste di serie, sono stati impegnati. Alcaraz si è imposto con grande fatica contro uno splendido Giulio Zeppieri: 7-5 4-6 6-3 lo score in favore dell’iberico, che ha saputo sfruttare i crampi che hanno colpito l’azzurro. Da dire che nel corso sella seconda frazione, Carlitos ha subìto una distorsione alla caviglia. Più agevole la vittoria di Sinner nel derby contro Franco Agameone. L’altoatesino si è imposto per 6-1 6-3, dominando la sfida, al cospetto di una versione non così centrata dell’italo-argentino, probabilmente anche un po’ stanco dopo il lungo percorso ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Domani, domenica 31 luglio alle ore 20.00, andrà in scena l’atteso scontro tra Jannike Carlos, valido per ladell’ATP250 di. Pronostici rispettati nelle semifinali in cui i due tennisti, prime due teste di serie, sono stati impegnati.si è imposto con grande fatica contro uno splendido Giulio Zeppieri: 7-5 4-6 6-3 lo score in favore dell’iberico, che ha saputo sfruttare i crampi che hanno colpito l’azzurro. Da dire che nel corso sella seconda frazione, Carlitos ha subìto una distorsione alla caviglia. Più agevole la vittoria dinel derby contro Franco Agameone. L’altoatesino si è imposto per 6-1 6-3, dominando la sfida, al cospetto di una versione non così centrata dell’italo-argentino, probabilmente anche un po’ stanco dopo il lungo percorso ...

