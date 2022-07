Silvia Provvedi | il fidanzato condannato a 12 anni di carcere | la reazione di lei

Leggi su biccy

(Di sabato 30 luglio 2022) C’è finito anche Giorgio De Stefano –dinonché padre di sua figlia Nicole – fra i condannati con rito abbreviato nel processo denominato Epicentro. Il giudice dell’udienza preliminare Francesco Campagna ha inflitto in totale 53 condanne con pene che vanno dai 2 ai 23di. Nel dettaglio De Stefano è statoa 12e 8 mesi, anche se l’accusa aveva chiesto per lui 20di reclusione. La cantante non ha apertamente commentato la condanna, ma su Instagram ha pubblicato uno scatto di lei con sua figlia: “il tuo sorriso, la mia vittoria”., dall’arresto delall’amore per lui sbandierato in diretta tv Il suo arresto è avvenuto nel ...