Silvestri | «Giocavamo contro una delle migliori squadre al mondo e il nostro gioco è stato positivo»

(Di sabato 30 luglio 2022) . Le parole del portiere dell’Udinese Marcoha commentato la sconfitta nella prestigiosa amichevoleil Chelsea. Ecco le parole del portiere bianconero: «L’importante era la prestazione,unaal, dei campioni a livello mondiale. il. Siamo migliorati molto rispetto all’inizio del ritiro. Si vede che l’impronta c’è e che le idee stanno entrando in campo. Il mister ha detto che ci voleva coraggiosi, oggi più che mai. Devi esserlo in queste partite, sennò ti schiacciano. E noi siamo stati coraggiosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

