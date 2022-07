(Di sabato 30 luglio 2022) Eldorsembra essere in partenza dai giallorossi, che sembrano avere un principio di accordo per arrivare ad AndreaL’attaccante uzbeko, reduce da una stagione fatta di luci e ombre, potrebbe lasciare la capitale per accasarsi altrove. Sul calciatore sembrano esserci Torino e Bologna, con i felsinei che sembrerebbero essere maggiormente motivati per prendere L'articolo

DailyNews 24

... molto diligente e concentrato 16' corner anche per il Sunderland, sul primo palodi testa Matic 13' lancio in area per, bravo a inserirsi sul secondo palo, cross basso immediato ...Al termine dell'azione problemi di crampi per13' pronti i cambi per Mourinho: dentro ... da Pjaca per Belotti e colpo di testa di poco a lato! 11' angolo per il Torino di Pjaca,... Shomurodov si allontana dalla Roma, Belotti si avvicina Eldor Shomurodov sembra essere in partenza dai giallorossi, che sembrano avere un principio di accordo per arrivare ad Andrea Belotti ...Shomurodov e la Roma più lontani: ma va evitata la minusvalenza. Le ultime sull’attaccante uzbeko La storia tra la Roma ed Eldor Shomurodov sembrerebbe poter essere arrivata al bivio dopo un anno. Si ...