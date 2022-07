Shakira rischia 8 anni di carcere: parlano gli avvocati (Di sabato 30 luglio 2022) Shakira rischia il carcere Periodo decisamente complesso per Shakira e stavolta non facciamo riferimento soltanto alla fine dell’intensa storia d’amore con Gerard Piqué, da cui ha avuto due figli. Come si apprende dall’Ansa, infatti, la cantante sarebbe finita nei guai. La giustizia spagnola ha infatti chiesto 8 anni di carcere per lei per evasione fiscale. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 30 luglio 2022)ilPeriodo decisamente complesso pere stavolta non facciamo riferimento soltanto alla fine dell’intensa storia d’amore con Gerard Piqué, da cui ha avuto due figli. Come si apprende dall’Ansa, infatti, la cantante sarebbe finita nei guai. La giustizia spagnola ha infatti chiesto 8diper lei per evasione fiscale. L'articolo proviene da Novella 2000.

GossipItalia3 : Shakira rischia di andare in carcere? Ecco cos’è successo #gossipitalianews - redazionerumors : La star colombiana è nei guai e rischia ben otto anni di carcere: ecco cos'è successo - RegalinoV : Shakira rischia di andare in carcere? Ecco cos’è successo - mar_jsss : Ma come Shakira rischia la prigione in spagna per frode fiscale? Che cosa sta succedendo - ticinonews : Shakira rischia oltre 8 anni di carcere -