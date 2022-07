Serie B, altri tre Daspo a tifosi Brescia dopo scontri ai playoff (Di sabato 30 luglio 2022) altri 3 Daspo emessi dal Questore della provincia di Monza della Brianza Marco Odorisio nei confronti di tifosi del Brescia. I fatti risalgono agli scontri contro le Forze dell’Ordine dello scorso 22 maggio nel corso della semifinale di ritorno play-off di Serie B. Questi provvedimenti seguono altri 5 Daspo già emessi a maggio, pochi giorno dopo gli eventi. Alcuni tifosi del Brescia si erano avvicinati a viale Stucchi gridando verso le auto in transito, altri si erano presentati al Gate 10 pretendendo di entrare pur sprovvisti del titolo d’accesso. I fatti sono poi proseguiti al termine della sfida, con le provocazioni ai tifosi del Monza e agli ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022)emessi dal Questore della provincia di Monza della Brianza Marco Odorisio nei confronti didel. I fatti risalgono aglicontro le Forze dell’Ordine dello scorso 22 maggio nel corso della semifinale di ritorno play-off diB. Questi provvedimenti seguonogià emessi a maggio, pochi giornogli eventi. Alcunidelsi erano avvicinati a viale Stucchi gridando verso le auto in transito,si erano presentati al Gate 10 pretendendo di entrare pur sprovvisti del titolo d’accesso. I fatti sono poi proseguiti al termine della sfida, con le provocazioni aidel Monza e agli ...

