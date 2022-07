Serie A, mercato: un altro acquisto top per l'Olimpia Milano (Di sabato 30 luglio 2022) Olimpia Milano ancora regina del mercato estivo della Serie A: la società biancorossa nelle ultime ore ha chiuso l'accordo con l'americano, classe 1991, Thomas Deshaun. Nato a Fort Wayne, Indiana, 2.01 di statura, la scorsa... Leggi su today (Di sabato 30 luglio 2022)ancora regina delestivo dellaA: la società biancorossa nelle ultime ore ha chiuso l'accordo con l'americano, classe 1991, Thomas Deshaun. Nato a Fort Wayne, Indiana, 2.01 di statura, la scorsa...

sportface2016 : #Milan, avvio shock in amichevole e tris ungherese: i tifosi non ci stanno, 'Svegliatevi sul mercato, ma con chi st… - aleeremos : La #Sampdoria batte i primi due colpi: ora gli altri obiettivi di mercato - SampNews24 : La #Sampdoria batte i primi due colpi: ora gli altri obiettivi di mercato - Fede_Spera86 : @thomas_novello9 @MKollandra Onestamente il mercato del Milan non lo ritengo migliore del nostro. Hanno preso giova… - Antico_Egitto : Salgono le quotazioni di Kepa per la porta del Napoli. Per un'operazione in stile-Anguissa - TUTTO mercato WEB -