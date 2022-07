Selvaggia Lucarelli, severa ma giusta: l’opinionista si espone circa il divorzio Totti-Blasi (Di sabato 30 luglio 2022) La giurata di Ballando con Le Stelle condivide un lungo e interessante editoriale ripercorrendo le tappe della separazione della coppia più amata della capitale. Ecco le sue parole Una coppia “dal sapore vintage e autentico, per fortuna diversa dagli amori di oggi”. Selvaggia Lucarelli racconta la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi dal suo punto di vista ripercorrendo i fatti accaduti negli ultimi 20 anni – divorzio incluso – e analizzando lucidamente la vicenda. Selvaggia individua nell’ex capitano giallorosso un “clichè come tanti” e parla di un uomo estremamente ordinario, uno dei tanti mariti attratti dalla novità e dalla passione travolgente che si riaccende improvvisamente dopo tanti anni di matrimonio. “Perfino Totti, quello che ha giurato amore ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 luglio 2022) La giurata di Ballando con Le Stelle condivide un lungo e interessante editoriale ripercorrendo le tappe della separazione della coppia più amata della capitale. Ecco le sue parole Una coppia “dal sapore vintage e autentico, per fortuna diversa dagli amori di oggi”.racconta la storia d’amore tra Francescoe Ilarydal suo punto di vista ripercorrendo i fatti accaduti negli ultimi 20 anni –incluso – e analizzando lucidamente la vicenda.individua nell’ex capitano giallorosso un “clichè come tanti” e parla di un uomo estremamente ordinario, uno dei tanti mariti attratti dalla novità e dalla passione travolgente che si riaccende improvvisamente dopo tanti anni di matrimonio. “Perfino, quello che ha giurato amore ...

