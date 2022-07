Sebastien Haller, il tumore ai testicoli è maligno. L’annuncio del Borussia Dortmund: “Dovrà fare chemioterapia” (Di sabato 30 luglio 2022) Sebastien Haller ha un tumore testicolare maligno. L’esame istologico successivo all’intervento a cui è stato sottoposto il calciatore ivoriano per cancro ai testicoli ha certificato l’esito peggiore possibile. A comunicarlo è stato il Borussia Dortmund con una nota: “Sebastien Haller sarà assente dal Borussia Dortmund per diversi mesi. I risultati istologici hanno rivelato un tumore testicolare maligno. Haller deve quindi sottoporsi a un trattamento chemioterapico”. L’attaccante giovedì 28 luglio era stato operato e l’intervento era riuscito perfettamente. Visto l’ottimismo, si ipotizzava un’assenza dai campi di un paio di mesi. Ora, però, il quadro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)ha untesticolare. L’esame istologico successivo all’intervento a cui è stato sottoposto il calciatore ivoriano per cancro aiha certificato l’esito peggiore possibile. A comunicarlo è stato ilcon una nota: “sarà assente dalper diversi mesi. I risultati istologici hanno rivelato untesticolaredeve quindi sottoporsi a un trattamento chemioterapico”. L’attaccante giovedì 28 luglio era stato operato e l’intervento era riuscito perfettamente. Visto l’ottimismo, si ipotizzava un’assenza dai campi di un paio di mesi. Ora, però, il quadro ...

sportface2016 : Sebastien #Haller dovrà momentaneamente abbandonare il calcio per dedicarsi ad una partita ancor più importante, la… - yassine01937035 : RT @calciomercatoit: ??Il tumore ai testicoli diagnosticato ad #Haller è maligno. L'attaccante dovrà sottoporsi a chemioterapia e stare per… - melegrieco : Forza Sébastien! La battaglia sarà complicata ma puoi vincerla! #Haller - GIANNIBRA : RT @officialmaz: Auguri a Sebastien #Haller, 28enne nuovo attaccante del @BVB costretto a giocare e vincere una partita non piacevole contr… - officialmaz : Auguri a Sebastien #Haller, 28enne nuovo attaccante del @BVB costretto a giocare e vincere una partita non piacevol… -