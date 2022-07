Sconcerti | “De Ketelaere interessante Mi intriga il Milan che sta nascendo”

PianetaMilan : #Sconcerti: “#DeKetelaere interessante. Mi intriga il @acmilan che sta nascendo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: A #Sconcerti intriga molto il #Milan che sta nascendo ?? - Milannews24_com : Sconcerti: «De Ketelaere-Milan? Acquisto molto interessante» - Milan_eBasta : RT @Milan_eBasta: Il futuro ci sorride… I ragazzi che hanno vinto contro tutto e contro tutti ed in più loro oltre a Origi, Pobega… Saremo… - infoitsport : Sconcerti: «De Ketelaere-Milan? Acquisto molto interessante» -

Marioper il 'Corriere della Sera' charles deC'è stato qualcosa di strano nella trattativa per De. Partiamo da un punto chiaro: la valutazione del Bruges non è scandalosa. È ...Come scrive: è da un anno al centro del progetto Milan. In virtuale. Nella realtà hanno comprato solo Origi 2022 archivio Image / Calcio / Club Brugge / Charles De/ foto Imago/Image Sport ...Mario Sconcerti si è espresso in merito al nuovo acquisto ormai quasi certo del Milan Charles De Ketelaere. Così il giornalista ha parlato ai microfoni di TMW Radio: “È molto interessante; il Milan ...Sconcerti: «De Ketelaere-Milan Acquiisto molto interessante». Il pensiero del giornalista Mario Sconcerti a Tuttomercatoweb si esprime così del colpo De Ketelaere del Milan. Il suo pensiero: «E’ molt ...