Scienza | arriva la prima batteria di carta | è usa e getta e si attiva con l’acqua

(Di sabato 30 luglio 2022) Potrebbe diventare presto disponibile ladiusa e, che sisemplicemente con qualche goccia d’acqua e che potrebbe essere utilizzata per alimentare un’ampia gamma di dispositivi elettronici monouso a bassa potenza: dalle etichette intelligenti per il tracciamento di oggetti ai sensori ambientali, fino ai piccoli dispositivi diagnostici medici. L’hanno descritta in uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ricercatori del Laboratorio federale svizzero per lae la tecnologia dei materiali, dimostrandone anche il funzionamento. Essendo biodegradabile, l’uso dellapermetterebbe di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei dispositivi. Lae’ formata da almeno una cella di un centimetro quadrato, che ...