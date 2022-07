SBK, Rinaldi: 'Locatelli non usa il cervello'. Andrea risponde: 'Ero 8°, volevo recuperare' (Di sabato 30 luglio 2022) Non è stata la Gara 1 che Michael Rinaldi sognava, per tante ragioni. La 7° piazza a fine gara infatti non è l'unico motivo di rabbia e delusione per il romagnolo, che proprio non ha digerito la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 30 luglio 2022) Non è stata la Gara 1 che Michaelsognava, per tante ragioni. La 7° piazza a fine gara infatti non è l'unico motivo di rabbia e delusione per il romagnolo, che proprio non ha digerito la ...

motosprint : #SBK, Rinaldi: 'Locatelli non usa il cervello'. Andrea risponde: 'Ero 8°, volevo recuperare' ??? - gponedotcom : “Ho sempre avuto rispetto di tutti, ma quanto fatto da Andrea non è accettabile, inoltre non mi ha nemmeno chiesto… - EstherGirando33 : Race1 de #SBK en Most: 1- A.Bautista 2- T.Razgatlioglu 3- S.Redding 4- J.Rea 5- A.Bassani 6- A.Locatelli 7- M.Rina… - Plusmoto : Final #SBK Bautista, Toprak, Redding, Rea, Bassani, Locatelli, Rinaldi, Lecuona, Lowes, Gerloff (tp10) #CZEWorldSBK - Plusmoto : Quedan 5v Bautista, Redding, Rea, Toprak, Bassani, Locatelli, Lowes, Rinaldi, Lecuona, Gerloff (top10) #SBK #CZEWorldSBK -