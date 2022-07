"Saremo molto pericolosi". Paragone fuori da Palazzo, un'inquietante minaccia in diretta tv (Di sabato 30 luglio 2022) Ginaluigi Paragone è una furia a Controcorrente. Nella puntata di sabato 30 luglio, il leader di Italexit si scaglia ancora contro il Movimento 5 Stelle. L'ex grillino, in collegamento con Rete 4, esordisce con una pesante accusa: "Al Movimento 5 Stelle qualcuno ci credeva davvero (io stesso ci avevo messo la faccia). Ora loro sono parte del Palazzo. Per mettere al sicuro il proprio deretano". Finita qui? Neanche per sogno: "Questa democrazia sta subendo una ferita. Chi non fa parte della logica di Palazzo, deve passare agosto a raccogliere firme e a farle certificare". E infatti lo stesso Paragone ha dovuto lanciare la raccolta firme, con il timore di rimanere fuori. In ogni caso l'ex Cinque Stelle lancia una minaccia: "Quella parte che non riuscirà a trovarsi dentro lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Ginaluigiè una furia a Controcorrente. Nella puntata di sabato 30 luglio, il leader di Italexit si scaglia ancora contro il Movimento 5 Stelle. L'ex grillino, in collegamento con Rete 4, esordisce con una pesante accusa: "Al Movimento 5 Stelle qualcuno ci credeva davvero (io stesso ci avevo messo la faccia). Ora loro sono parte del. Per mettere al sicuro il proprio deretano". Finita qui? Neanche per sogno: "Questa democrazia sta subendo una ferita. Chi non fa parte della logica di, deve passare agosto a raccogliere firme e a farle certificare". E infatti lo stessoha dovuto lanciare la raccolta firme, con il timore di rimanere. In ogni caso l'ex Cinque Stelle lancia una: "Quella parte che non riuscirà a trovarsi dentro lo ...

gparagone : Quella parte che non riuscirà a trovarsi dentro lo schema democratico, ve la ritroverete FUORI dal Palazzo. E sar… - ortoforno : RT @gparagone: Quella parte che non riuscirà a trovarsi dentro lo schema democratico, ve la ritroverete FUORI dal Palazzo. E saremo molto… - chiara4eyes : RT @gparagone: Quella parte che non riuscirà a trovarsi dentro lo schema democratico, ve la ritroverete FUORI dal Palazzo. E saremo molto… - alexio747 : RT @gparagone: Quella parte che non riuscirà a trovarsi dentro lo schema democratico, ve la ritroverete FUORI dal Palazzo. E saremo molto… - 2Dedalo : RT @gparagone: Quella parte che non riuscirà a trovarsi dentro lo schema democratico, ve la ritroverete FUORI dal Palazzo. E saremo molto… -