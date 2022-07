"Sapeva tutti i nomi": indiscrezioni pazzesche su Berlusconi a Zona Bianca (Di sabato 30 luglio 2022) Il ritorno, un po' commosso, di Silvio Berlusconi in uno studio Mediaset è stato uno degli eventi televisivi della scorsa settimana. Dopo aver rimesso piede a Cologno Monzese, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca giovedì sera, oltre a ritrovare la vecchia verve telegenica, il Cav si è abbandonato a qualche ricordo: "La Mediaset, come è solito chiamarla il Cavaliere, è sempre la stessa. È una parte del mio cuore. Pensate che quel divano all'ingresso l'ho comprato io, anni fa. Quello studio grande, l'ho voluto io così". Le fresi, raccolte da Arnaldo Magro nella sua rubrica Segretissimo, molto indiscreta, sul Tempo, fanno emergere tutto l'orgoglio dell'ex premier per la prima, grande impresa della sua versatile carriera, l'aver creato un colosso mediatico quasi dal nulla. "Se non l'avesse pensata lui così, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Il ritorno, un po' commosso, di Silvioin uno studio Mediaset è stato uno degli eventi televisivi della scorsa settimana. Dopo aver rimesso piede a Cologno Monzese, ospite di Giuseppe Brindisi agiovedì sera, oltre a ritrovare la vecchia verve telegenica, il Cav si è abbandonato a qualche ricordo: "La Mediaset, come è solito chiamarla il Cavaliere, è sempre la stessa. È una parte del mio cuore. Pensate che quel divano all'ingresso l'ho comprato io, anni fa. Quello studio grande, l'ho voluto io così". Le fresi, raccolte da Arnaldo Magro nella sua rubrica Segretissimo, molto indiscreta, sul Tempo, fanno emergere tutto l'orgoglio dell'ex premier per la prima, grande impresa della sua versatile carriera, l'aver creato un colosso mediatico quasi dal nulla. "Se non l'avesse pensata lui così, nel ...

