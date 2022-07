messina_oggi : Salvini “Proporre i nomi dei ministri prima del voto”MILANO (ITALPRESS) - 'Non voglio sparare ministri a caso, ma s… - nestquotidiano : Salvini “Proporre i nomi dei ministri prima del voto” - IlModeratoreWeb : Salvini “Proporre i nomi dei ministri prima del voto” - - Tele_Nicosia : Salvini “Proporre i nomi dei ministri prima del voto” - blogsicilia : #notizie #sicilia Salvini “Proporre i nomi dei ministri prima del voto” - -

Italpress

Il primo sono i programmi che i partiti (o i loro leader) devonoagli elettori. Questi non ...di cui per più di 20 anni Silvio Berlusconi è stato il leader indiscusso e più di recente...Alla domanda se la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti possa avere un ruolo nel governo magari come ministro della Salute,ha risposto "non fatemi coinvolgerla perché non ... Salvini "Proporre i nomi dei ministri prima del voto" Agenzia di stampa Italpress MILANO (ITALPRESS) – “Non voglio sparare ministri a caso, ma sicuramente proporrò al centrodestra che prima del voto i nomi di alcuni ministri vengano messi sul tavolo. Per me gli italiani dovranno vo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...