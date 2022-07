Salvini | Da Letta a Carfagna | Renzi e fuoriusciti vari | è un minestrone

LaVeritaWeb : Matteo Salvini ironico: ma che fesseria. Il Copasir si sfila dalle polemiche: nessun intervento. Di @tarallocarlo - AlexBazzaro : A sinistra dicono che Putin fa partire piu migranti dalle coste libiche. Confermando che l’immigrazione di massa i… - arrigoni_paolo : Non accettiamo lezioni da certa sinistra che attacca #Salvini e la Lega a colpi di fake news ma tace sugli incarich… - Provinciale10 : @salvini_giacomo Detto che spero IV si presenti da sola per votarla senza dovermi turare il naso per il campo largo… - Monlue66 : RT @tartaro7: Otto possibili governi (continua nei commenti) #governo #elezioni #partiti #Meloni #Letta #Salvini #sovranisti #estremadestra… -

... la polizia "Alika finito a mani nude" Quegli spettatori incapaci di fermare la violenza La moglie di Alika: "Voglio guardarlo in faccia e chiedergli: perché" Le reazioni di Meloni,...... Movimento 5 Stelle epreferisco non rispondere". Gabrielli su contatti Lega - Russia/ "Nessuna interlocuzione per far saltare Governo" Nel corso del suo intervento, Matteonon ha ...Sul candidato in Regione si decide dal 26 settembre. Poi le dichiarazioni hanno toccato le Regionali. L'importante è che il candidato sia uno e che non si divida il centrodestra - ha detto Salvini -.MILANO (ITALPRESS) – “Non voglio sparare ministri a caso, ma sicuramente proporrò al centrodestra che prima del voto i nomi di alcuni ministri vengano messi sul tavolo. Per me gli italiani dovranno vo ...