Salvini: «Alla fine Calenda si acquatterà con il Pd. Noi promettiamo solo ciò che possiamo fare» (Di sabato 30 luglio 2022) “Non voglio sparare ministri a caso e sicuramente proporrò al centrodestra che prima del voto i nomi di alcuni ministri vengano messi sul tavolo”. Così Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in Stazione Centrale a Milano prima di partire per Firenze. Un passaggio necessario sulla sicurezza allo sbando (portiamo proposte concrete, un miliardo di euro sulle forze dell’ordine) e su Civitanova Marche, sconvolta per l’assassinio del giovane nigeriano. Salvini: è folle morire come a Civitanova “E folle morire così. Spero che la pena sia la massima possibile. Il problema – spiega il leader della Lega – è che ci sono episodi di violenza e criminalità in pieno giorno in tutta Italia. Non è possibile, ma succede. Perché manca la certezza della pena. A Civitanova Marche non vado”, spiega. “Perché se vado, sbaglio perché vado e strumentalizzo”. “Chi non vota ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) “Non voglio sparare ministri a caso e sicuramente proporrò al centrodestra che prima del voto i nomi di alcuni ministri vengano messi sul tavolo”. Così Matteo, a margine di un sopralluogo in Stazione Centrale a Milano prima di partire per Firenze. Un passaggio necessario sulla sicurezza allo sbando (portiamo proposte concrete, un miliardo di euro sulle forze dell’ordine) e su Civitanova Marche, sconvolta per l’assassinio del giovane nigeriano.: è folle morire come a Civitanova “E folle morire così. Spero che la pena sia la massima possibile. Il problema – spiega il leader della Lega – è che ci sono episodi di violenza e criminalità in pieno giorno in tutta Italia. Non è possibile, ma succede. Perché manca la certezza della pena. A Civitanova Marche non vado”, spiega. “Perché se vado, sbaglio perché vado e strumentalizzo”. “Chi non vota ...

rulajebreal : I “patrioti” della lega hanno cooperato con i russi per fare cadere Draghi. Salvini è ricattabile, alla guida di un… - simofons : Se di fronte alla notizia di uomo ammazzato di botte la tua prima reazione è “non vedo post indignati di Salvini e… - LaVeritaWeb : «La Stampa» riciccia una nostra esclusiva su Salvini a Mosca citando presunti documenti degli 007. E associa i fatt… - luigi_sanza : @ilgiornale Sono più di 70 anni che la politica promette cose per migliorare l'Italia ma lo fa solo in camoagna ele… - giulianodolfin4 : RT @marco_sampietro: Il 23 febbraio Ilaria Cucchi forse tornerà in tribunale. Per l'omicidio di suo fratello? No, perché Salvini l'ha quere… -