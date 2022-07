Salvare il grano con il capitalismo (Di sabato 30 luglio 2022) C’è una stagione straordinariamente buona per il grano estivo (seminato in primavera) e i piani degli affamatori mondiali, cioè Vladimir Putin and friends, potrebbero cadere a causa di ques... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) C’è una stagione straordinariamente buona per ilestivo (seminato in primavera) e i piani degli affamatori mondiali, cioè Vladimir Putin and friends, potrebbero cadere a causa di ques... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ettore_Rosato : L’accordo sul #grano è il primo spiraglio dopo 149 giorni di guerra di aggressione della #Russia in #Ucraina. Signi… - Manicom38959838 : @pdnetwork Vuoi il grano Ucraino che manco i maiali lo mangiano adesso salvare il clima poi solo in Italia come apr… - Concord_Italia : RT @OxfamItalia: #Oxfam: 'Lo #Yemen sta esaurendo le scorte di #cibo' - Allarme per l’aumento dei costi del cibo e delle importazioni, che… - cinziasams : RT @OxfamItalia: #Oxfam: 'Lo #Yemen sta esaurendo le scorte di #cibo' - Allarme per l’aumento dei costi del cibo e delle importazioni, che… - OxfamItalia : #Oxfam: 'Lo #Yemen sta esaurendo le scorte di #cibo' - Allarme per l’aumento dei costi del cibo e delle importazion… -