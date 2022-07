Salute mentale, corsa al bonus per oltre 100mila persone. “Tanti i giovani a rischio” (Di sabato 30 luglio 2022) Erano tutti pronti, di fronte allo schermo, in attesa dell’apertura del portale. In 72 ore all’Inps sono arrivate oltre 130mila domande per il sostegno psicologico, misura prevista per una platea di un massimo di 20mila persone. Lo Stato infatti ha stanziato 10 milioni di euro di copertura, fissando un tetto massimo a 600 euro a persona. La corsa al bonus è un chiaro segnale che testimonia un bisogno diffuso e preoccupante. Ma è sintomo anche di un modus operandi, fatto di sostegni emergenziali, e non di politiche strutturali. David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, rassicura: “Non è un click day, i cittadini hanno tempo fino al 24 ottobre per fare domanda. Nessuno si faccia scoraggiare, tutte le domande saranno valutate”. Il quadro però è allarmante. Secondo un’indagine condotta ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 30 luglio 2022) Erano tutti pronti, di fronte allo schermo, in attesa dell’apertura del portale. In 72 ore all’Inps sono arrivate130mila domande per il sostegno psicologico, misura prevista per una platea di un massimo di 20mila. Lo Stato infatti ha stanziato 10 milioni di euro di copertura, fissando un tetto massimo a 600 euro a persona. Laalè un chiaro segnale che testimonia un bisogno diffuso e preoccupante. Ma è sintomo anche di un modus operandi, fatto di sostegni emergenziali, e non di politiche strutturali. David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, rassicura: “Non è un click day, i cittadini hanno tempo fino al 24 ottobre per fare domanda. Nessuno si faccia scoraggiare, tutte le domande saranno valutate”. Il quadro però è allarmante. Secondo un’indagine condotta ...

