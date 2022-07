' Salotti d' autore' Cambio d' ospite - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 30 luglio 2022)d': stasera alle 21 a palazzo Binelli ci sarà Titti Federico e non Thomas Landini come già annunciato. Titti Federico parlerà del suo libro Asbestos, edito da Felici, e sarà introdotta ...

La giornata di oggi sarà molto importante perché oltre aitelevisivi che dalle 20 e 30 all'... questa sera, dalle 21 alle 23, ospiti degli incontri letterari: Paolo Mobricidi "Il ... 'Salotti d'autore' Cambio d'ospite Libri protagonisti delle sere carraresi. Stasera ale 21 nel giardino di palazzo Binelli partirà la quarta edizione della rassegna 'Salotti d'autore'. Ad aprire il calendario degli appuntamenti organiz ...L'evento giunto alla quinta edizione vedrà il cantautore salentino presentare il suo ultimo disco, presenti ospiti d'eccezione tra cui Mariella Nava e Nabil Bey ...