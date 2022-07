Salernitana: sconfitta pesante e nervi saltati nel minimatch contro l’Adana Demirspor, risultato 1-3 (Di sabato 30 luglio 2022) sconfitta pesante della Salernitana nel suo primo match del triangolare con Adana Demirspor e Reggiana. La prima gara è stata infatti con i turchi, che hanno asfaltato i campani nei primi 15 minuti. Subito in partenza ospiti in vantaggio con Onyekuru. Al quinto minuto Assombalonga scatta sul filo del fuorigioco per poi superare Sepe ed insaccare. 0-2. Sullo scoccare del primo quarto d’ora Bohinen perde il pallone da solo e lo regala agli avversari. Sari tutto solo mette dentro il 3-0. La gara è quasi poi tutta qui, con la Salernitana che prova a rientrare in partita con la rete di Bonazzoli. Poco dopo però un gran parapiglia in campo, con una rissa che scoppia tra le due compagini. Alla fine il direttore di gara decide di espellere Fazio e Lassana Coulibaly. risultato finale 1-3. ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022)dellanel suo primo match del triangolare con Adanae Reggiana. La prima gara è stata infatti con i turchi, che hanno asfaltato i campani nei primi 15 minuti. Subito in partenza ospiti in vantaggio con Onyekuru. Al quinto minuto Assombalonga scatta sul filo del fuorigioco per poi superare Sepe ed insaccare. 0-2. Sullo scoccare del primo quarto d’ora Bohinen perde il pallone da solo e lo regala agli avversari. Sari tutto solo mette dentro il 3-0. La gara è quasi poi tutta qui, con lache prova a rientrare in partita con la rete di Bonazzoli. Poco dopo però un gran parapiglia in campo, con una rissa che scoppia tra le due compagini. Alla fine il direttore di gara decide di espellere Fazio e Lassana Coulibaly.finale 1-3. ...

