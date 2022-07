Sai perché mentre voli devi avere il cellulare in modalità aereo? Ecco che cosa rischi se lo dimentichi (Di sabato 30 luglio 2022) Vi siete mai chiesti perché è necessario inserire la modalità aereo mentre si è in volo? Scopriamolo insieme. Qualsiasi persona che abbia viaggiato almeno una volta in aereo ha sentito l’annuncio in cui il personale di bordo invita a spegnere il cellulare o metterlo in modalità aereo durante il volo. Ma vi siete mai chiesti L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 30 luglio 2022) Vi siete mai chiestiè necessario inserire lasi è in volo? Scopriamolo insieme. Qualsiasi persona che abbia viaggiato almeno una volta inha sentito l’annuncio in cui il personale di bordo invita a spegnere ilo metterlo indurante il volo. Ma vi siete mai chiesti L'articolo NewNotizie.it.

aletata13 : enormi su di sé. Vivendo in un mondo in cui si corre solamente e non hai tempo per crescere, arrivi ad un momento n… - eia58 : RT @NIKLUPUS: #salvini: 'il #Pd ha paura di perdere le elezioni'. Caro Matteuccio il Pd é sicuro di perdere le elezioni, la paura é solo tu… - Marcy39512685 : RT @piuchiaridicosi: 'Però questo ragazzo ha fatto furore, era dalla Maria ad Amici, sai? Io non lo conosco perché non seguo, ma al bar dic… - MiChiamoCasino : RT @portarmialtrove: ma vi capita mai di stare male psicologicamente e non riuscire ad esternarlo perché non lo sai neanche tu cosa c’è che… - Giusi2023 : @unissonss Si ma lo sai che qui sopra molti lo criticano e gia stanno facendo polemica che torna e dicono pure che… -

Sai perché mentre voli devi avere il cellulare in modalità aereo Ecco che cosa rischi se lo dimentichi Perché viene attivata la modalità aereo In aereo è ormai diventato comune inserire in nostro cellulare in modalità aereo. Ma di preciso di cosa si tratta La modalità aereo è un'impostazione mobile ... Frasi di canzoni da dedicare a un fratello: le più emozionanti Non sai che cosa regalargli, cerchi per negozi l'idea giusta, quel pensiero originale per stupirlo. ... Leggile e scegli quella che più vi rappresenta: Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché, di ... Agrodolce viene attivata la modalità aereo In aereo è ormai diventato comune inserire in nostro cellulare in modalità aereo. Ma di preciso di cosa si tratta La modalità aereo è un'impostazione mobile ...Nonche cosa regalargli, cerchi per negozi l'idea giusta, quel pensiero originale per stupirlo. ... Leggile e scegli quella che più vi rappresenta: Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, di ... Sai perché non dovresti mangiare la mozzarella d’estate