Ryan Mendoza tra stanze, cortili e giardini del Palazzo Reale di Palermo (Di sabato 30 luglio 2022) Dal culto dei falsi idoli, simboleggiati dal vitello d'oro, ai pipistrelli che sembrano richiamare le inquietudini della società: dopo tre anni di lavoro ecco la mostra quasi interamente site specific voluta dalla Fondazione Federico II diffusa tra stanze, cortili e giardini del Palazzo Reale. Pitture, sculture, installazioni, persino un grande polittico e una proiezione. Un'arte irrequieta dinanzi ai rassegnati, indifferenti, predicatori di virtù e fedeli consumatori di verità onnicomprensive. Da Palazzo Reale giunge l'urlo silente ma potente di Ryan Mendoza. "Look at this mess", si legge in un'opera: guarda il "pasticcio", affronta il "disordine" del mondo che ci circonda. Come in un esercizio di "defusione cognitiva", l'artista ...

