Russel da urlo | pole e rovina la festa alla Ferrari Flop-Verstappen | e domani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) Pazzesco, strepitoso, eccezionale Georgel: nel Gp di Ungheria laposition è sua. Primo con la Mercedes, primain carriera per il pilota britannico, un altro predestinato. Si mette alle spalle le due, quella di Carlos Sainz, secondo, e quella di Charles Leclerc, terzo. Clamoroso il distacco inflitto dal a un signore che risponde al nome di Lewis Hamilton, il compagno di squadra, a 8 decimi di distanza. Il britannico stacca Sainz di 44 millesimi e Leclerc di 190 millesimi. Clamorosoper le Red Bull. Maxaccusa dei problemi di potenza al motore, e di fatto nel Q3 non è mai competitivo: partirà ddecima piazza, ammesso e non concesso che non cambi il motore, subendo dunque ulteriori penalità in ...