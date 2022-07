Rondò delle Valli, il ponte sarà pronto per la prossima primavera - Foto (Di sabato 30 luglio 2022) Il cantiere A novembre posato il manufatto che porterà le auto dalla Val Seriana direttamente in circonvallazione. Per Natale pronti anche la passerella e il percorso ciclopedonale dalla zona di Chorus Life fino al confine con Gorle. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 30 luglio 2022) Il cantiere A novembre posato il manufatto che porterà le auto dalla Val Seriana direttamente in circonvallazione. Per Natale pronti anche la passerella e il percorso ciclopedonale dalla zona di Chorus Life fino al confine con Gorle.

