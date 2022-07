Roma, storica associazione 'bangla' sfrattata senza preavviso: una festa per protestare (Di sabato 30 luglio 2022) La storica associazione Dhuumcatu di via Capua 4 a Torpignattara, Roma, la conoscono tutti, da 30 anni aiuta i migranti del sud est asiatico e tiene i rapporti con il quartiere. Anche il suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) LaDhuumcatu di via Capua 4 a Torpignattara,, la conoscono tutti, da 30 anni aiuta i migranti del sud est asiatico e tiene i rapporti con il quartiere. Anche il suo ...

ceciliafe : Roma, storica associazione 'bangla' sfrattata senza preavviso: una festa per protestare - mio per @Agenzia_Ansa… - Flavio2306 : Oramai in quel del Colosseo Quadrato siamo di casa. Ancora usato per proiettare l'immagine storica della presidenza… - mokibolygo : RT @gnntridente: UN #GELATO PER IL #PAPA Al termine del suo 97esimo passaggio in #SantaMariaMaggiore, #PapaFrancesco ha inaugurato la picc… - PapaSocialPage : RT @gnntridente: UN #GELATO PER IL #PAPA Al termine del suo 97esimo passaggio in #SantaMariaMaggiore, #PapaFrancesco ha inaugurato la picc… - TheresaMac1960 : RT @gnntridente: UN #GELATO PER IL #PAPA Al termine del suo 97esimo passaggio in #SantaMariaMaggiore, #PapaFrancesco ha inaugurato la picc… -