Roma, la polizia fa cancellare il murale dedicato al ragazzo morto a 300 km/h in un incidente sul Raccordo (Di sabato 30 luglio 2022) Un blitz all’alba per cancellare il murale di Nicholas Orsus Brischetto, il 22enne morto sul Grande Raccordo anulare di Roma dopo essersi schiantato contro il guardrail a 300 chilometri orari. Subito dopo l’alba a Villaggio Falcone gli operai del Comune hanno cancellato l’”opera” che si trovava in via Raoul Follerau e che era stato realizzato di notte per commemorarne la morte. Gli agenti della questura e del distretto del Casilino insieme ai carabinieri sono rimasti in zona per controllare le operazioni. Brischetto, di origine Rom e residente ad Aprilia, dopo aver girato un video in cui mostrava che la sua auto stava arrivando a 292 chilometri all’ora sul Gra, ha sbattuto con la sua Audi R8 contro la barriera jersey di cemento. Portato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, è morto ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Un blitz all’alba perildi Nicholas Orsus Brischetto, il 22ennesul Grandeanulare didopo essersi schiantato contro il guardrail a 300 chilometri orari. Subito dopo l’alba a Villaggio Falcone gli operai del Comune hanno cancellato l’”opera” che si trovava in via Raoul Follerau e che era stato realizzato di notte per commemorarne la morte. Gli agenti della questura e del distretto del Casilino insieme ai carabinieri sono rimasti in zona per controllare le operazioni. Brischetto, di origine Rom e residente ad Aprilia, dopo aver girato un video in cui mostrava che la sua auto stava arrivando a 292 chilometri all’ora sul Gra, ha sbattuto con la sua Audi R8 contro la barriera jersey di cemento. Portato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, è...

reportrai3 : ?? Il sindaco di Roma ha conferito un nuovo e prestigioso incarico all'ex comandante generale della Polizia Locale S… - TuttoSuRoma : #Roma, ragazzo morto a 300 all'ora sul Gra: il blitz all'alba della polizia per cancellare il murale - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ragazzo morto a 300 all'ora sul Gra, il blitz della polizia per cancellare il murale - Efisio31251859 : RT @ErmeteTrism77: @zona_bianca @BeaLorenzin Toscano non l’ho visto ne a Roma ne a Trieste, in compenso ho visto quello che testava la forz… - melomonaco86 : RT @reportrai3: ?? Il sindaco di Roma ha conferito un nuovo e prestigioso incarico all'ex comandante generale della Polizia Locale Stefano N… -