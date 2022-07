Roma, CdS: “Dybala insieme ad Abraham volano per la capitale” (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, CDS- Come riporta il CdS, la Roma potrebbe davvero volare in alto con questa grande coppia d’attacco nuova per tutti ad oggi “Dopo l’intervista del centravanti, che raccontava scherzosamente l’ipotesi di incoronare due re nella Roma, arrivano le coccole del nuovo arrivato, che sui social ha pubblicato una foto che li ritrae insieme con il commento «Brother». L’alleanza e l’intesa sono nate già prima di cominciare perché tra campioni ci si intende in fretta.” “Ma dalle parole oggi si passa ai fatti. I due fratelli del gol, El Rey e The King, potrebbero debuttare in coppia a Haifa nell’amichevole contro il Tottenham. Magari non dall’inizio, magari per uno spezzone, ma succederà. Si gioca in una delle punte estreme di Israele, a nord, non lontano dal confine con il Libano, quindi è destino che debba diventare la ... Leggi su seriea24 (Di sabato 30 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, lapotrebbe davvero volare in alto con questa grande coppia d’attacco nuova per tutti ad oggi “Dopo l’intervista del centravanti, che raccontava scherzosamente l’ipotesi di incoronare due re nella, arrivano le coccole del nuovo arrivato, che sui social ha pubblicato una foto che li ritraecon il commento «Brother». L’alleanza e l’intesa sono nate già prima di cominciare perché tra campioni ci si intende in fretta.” “Ma dalle parole oggi si passa ai fatti. I due fratelli del gol, El Rey e The King, potrebbero debuttare in coppia a Haifa nell’amichevole contro il Tottenham. Magari non dall’inizio, magari per uno spezzone, ma succederà. Si gioca in una delle punte estreme di Israele, a nord, non lontano dal confine con il Libano, quindi è destino che debba diventare la ...

