Roma, blitz all’alba: rimosso il murale dedicato al ragazzo morto a 300 all’ora sul GRA (FOTO) (Di sabato 30 luglio 2022) E’ stato rimosso stamani, sabato 30 luglio 2022, il maxi murale realizzato in ricordo di Nicholas Brischetto, il giovane di 22 anni morto lo scorso 18 luglio mentre viaggiava a quasi 300 km/h sul GRA di Roma. Il blitz all’alba. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, quelli di Roma Capitale e i Carabinieri oltre ad una ditta che ha ripristinato lo stato dei luoghi cancellando il disegno non autorizzato sulla facciata del palazzo sito in Via Follereau. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) E’ statostamani, sabato 30 luglio 2022, il maxirealizzato in ricordo di Nicholas Brischetto, il giovane di 22 annilo scorso 18 luglio mentre viaggiava a quasi 300 km/h sul GRA di. Il. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, quelli diCapitale e i Carabinieri oltre ad una ditta che ha ripristinato lo stato dei luoghi cancellando il disegno non autorizzato sulla facciata del palazzo sito in Via Follereau. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

