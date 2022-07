Roma, a 14 anni muore folgorato da un cancello elettrico. 'Aiutatemi, Saiti è a terra' (Di sabato 30 luglio 2022) folgorato da un cancello elettrico: così è morto Saiti, 14 anni Roma, 30 luglio 2022 - folgorato e ucciso a Roma da una scarica del cancello elettrico del condominio. Sembra questa la causa della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)da un: così è morto, 14, 30 luglio 2022 -e ucciso ada una scarica deldel condominio. Sembra questa la causa della ...

