Roma | 60enne s’innamora del prete durante la messa | telefonate | pedinamenti e minacce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 30 luglio 2022). Un amore nato in un contesto aulico, puro, casto. Precisamente, tra i banchi di una chiesa, come un tempo si faceva: alla domenica mattina,le funzioni e le cerimonie a cui partecipano i fedeli e, come nei migliorinzi, mai corrisposto. Ma c’è una differenza però, che dimostra come la realtà possa sempre superare in inventiva anche la migliore letteratura: l’amore era diretto verso il sacerdote. Una passione ”ecclesiastica” aLa passione, in questo caso, ha colpito direttamente un parrocchiano, ma poi tale passione si trasformato in qualcos’altro: ossessione, attaccamento morboso,a qualsiasi ora, fino alle. Totalmente inutili, poi, i tentativi della vittima di dissuadere il fedele dai suoi propositi d’amore, non c’è stato nulla da ...