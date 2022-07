Roberto Nobile: morto il Nicolò Zito di Montalbano, l'attore aveva 74 anni - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 30 luglio 2022) L'attore Roberto Nobile Roma, 30 luglio 2022 - È morto improvvisamente a Roma l'attore Roberto Nobile , aveva 74 anni, una lunga carriera divisa tra fiction di successo cinema e teatro. Nato a Verona ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) L'Roma, 30 luglio 2022 - Èimprovvisamente a Roma l'74, una lunga carriera divisa tra fiction di successo cinema e teatro. Nato a Verona ...

Corriere : L’attore aveva lavorato con registi come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti, Luchett… - Agenzia_Ansa : È morto Roberto Nobile, era il Nicolò Zito del commissario Montalbano. Tanti ruoli al cinema e in tv, da 'Distretto… - repubblica : Morto l'attore Roberto Nobile, in tv era il giornalista amico di Montalbano. Al cinema con Avati, Amelio, Moretti e… - ROBERTO56238181 : La vita è una immensa tavola di ricordi fatta di tante tessere grandi e piccole passate e presenti, questa è stata… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: È morto Roberto Nobile, era il Nicolò Zito del commissario Montalbano. Tanti ruoli al cinema e in tv, da 'Distretto di Po… -